Burgau

vor 59 Min.

Ein bewegender Abschied vom Binderwirt aus Burgau

Plus Hunderte Trauergäste erwiesen Reinhold Tippel am Mittwoch in der Stadtpfarrkirche die letzte Ehre. Der Gastwirt verstarb im Alter von 75 Jahren.

Von Ralf Gengnagel

Für die Burgauerinnen und Burgauer war Reinhold Tippel "dr Binderwirt", ein Mann, dessen Leben für Lebensfreude, Geselligkeit und kulinarischen Genuss stand. In seinem Gasthaus kochte der Chef noch persönlich. Über 50 Jahre führte er bis zuletzt mit seiner Frau Maria und Tochter Brigitte die Traditionsgaststätte in der Hohe-Wühl-Straße. Viele Vertreter des öffentlichen Lebens, aus Wirtschaft und Kultur zählten zu seinen Stammgästen. Nun ist er nach schwerer Krankheit am 16. Februar im Alter von 75 Jahren gestorben.

Am Mittwoch kamen viele in die Stadtpfarrkirche, um Abschied von ihrem Binderwirt zu nehmen. Die Freiwillige Feuerwehr und die Kolpingsfamilie nahmen mit Abordnung und Fahnenträgern am Gottesdienst teil, die Musikvereinigung der Handschuhmacher begleiteten den Gesang der Trauergemeinde. Stadtpfarrer Simon Stegmüller hielt das Requiem. In seiner Predigt sprach er davon, dass für Christen der Tod nicht die Endstation, sondern der Übergang zu einem Leben in Fülle sei. Im Himmel werde es für den Gastwirt ein andauerndes Festmahl geben, so der Pfarrer, ganz ohne Krankheit, Leid und Tränen. Ein tröstlicher Gedanke, nicht allein deswegen, weil es im Himmel vielleicht auch Weißwürste und Bier geben könnte, sondern weil ewiges Leben eine Heimat ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen