Burgau

vor 22 Min.

Friedrich Sachs: Pädagoge mit sozialem Engagement wird an Weihnachten 90

Friedrich Sachs war lange Zeit Lehrer an der damaligen Burgauer Hauptschule. An Heiligabend feiert er seinen 90. Geburtstag.

Plus Viele Burgauer erinnern sich noch an den Lehrer Friedrich Sachs. Er wurde mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet. An Heiligabend feiert er den 90. Geburtstag.

Von Peter Wieser

Für viele ist sein Name ein Begriff, wenn sie sich an ihre Schulzeit zurückerinnern: Friedrich Sachs war Lehrer an der früheren Hauptschule, jetzt Mittelschule Burgau. An Heiligabend, und inzwischen seit fast 30 Jahren im Ruhestand, feiert er seinen 90. Geburtstag.

