Burgau

06:30 Uhr

Ein junger Burgauer Komponist löst mit seinem Werk Begeisterung aus

Zum besonderen Ereignis am Osterfest 2023 wurde in Burgau die Uraufführung der "Missa fides" von Elias Smalko, der selbst den Kirchenchor und das Projektorchester dirigierte.

Plus Welche Akzente Elias Smalkos Komposition "Missa fides" setzt, die an Ostern in der Stadtpfarrkirche Burgau uraufgeführt worden ist. Und wie das Publikum darauf reagiert.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Ostern sei der langersehnte Tag, an dem die Auferstehung Christi den Menschen die Überwindung aller irdischen Sünde, Not und Mühsal offenbar werden lasse, verkündete Stadtpfarrer Simon Stegmüller im Festgottesdienst. Ostern 2023, so fügte er hinzu, sei auch der langersehnte Tag, an dem Elias Smalko, der Kirchenchor Burgau und das überwiegend aus Studierenden der Musikhochschule Würzburg gebildete Projektorchester endlich die "Missa fides" uraufführen könnten. In der zweiten Jahreshälfte 2021 hatte der damals 20-jährige Musikstudent Smalko die Messe komponiert. Die Uraufführung verlieh der österlichen Feier in Burgau in diesem Jahr einen besonderen Glanz. Die von ihr hervorgerufene Stimmung wirkte beim Beisammensein der Gottesdienstbesucher auf dem Kirchplatz lange nach.

Wie immer bot die Stadtpfarrkirche Burgau hervorragende Bedingungen für die Aufführung einer Messe. Der Kirchenraum zählt zu den größten sakralen Räumlichkeiten im Landkreis. Die Akustik ist prächtig, die Erhöhung des Altarbereichs, der Stufenblock am Hochaltar und die Truhenorgel tun ein Übriges. Kirchenchor Burgau und Orchester erwiesen sich bei der Uraufführung des 25 Minuten dauernden Werks als harmonisch-klangschöne Einheit, bestens eingestimmt, hoch konzentriert und von dieser Aufgabe beseelt. Das außergewöhnlich große Auditorium, zu dem viele Gottesdienstbesucher von auswärts zählten, zeigte sich beeindruckt, berührt und begeistert von Musik und Darbietung und belohnte die Akteurinnen und Akteure mit einem auffallend langen und intensiven Applaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

