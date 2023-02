Ein Leben zwischen Kommunalpolitik, Faschingsbällen und Blasmusikkonzerten

Seit zehn Jahren berichtet Peter Wieser für unsere Zeitung. Wie der Burgauer dazu kam und welche Rolle dabei ein „Wollschweber“ spielte.

Die Günzburger Zeitung stellt in unregelmäßiger Folge einige ihrer freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. Diese Personen berichten über ganz unterschiedliche Veranstaltungen aus der Region - von Konzerten, Sportereignissen, Gerichtsverhandlungen oder kommunalpolitischen Ereignissen. Wir möchten Ihnen liebe Leserinnen und Leser zeigen, wer die Personen hinter dem Foto oder Artikel sind, wie sie zur Zeitung gekommen sind, was sie in ihrer Freizeit neben dem Schreiben und Fotografieren sonst alles machen.

Wie kommt man dazu, für die Günzburger Zeitung zu schreiben? Die Wege des Lebens können ganz schön verworren sein, das ist aber manchmal auch gut so. Also, 2012 gab es einen GZ-Fotowettbewerb und jeden Monat durften die Leserinnen und Leser über eingesandte Bilder abstimmen. Und siehe da, mein Wollschweber, eine Art Hummelfliege, auf einer aufbrechenden Apfelknospe bekam glatt die meisten Stimmen. Warum es zu dem Bild kam, liegt vielleicht daran, dass ich mich recht gerne im Freien bewege und mich gerade über den vorfrühlingshaften Garten und das Insektentier gefreut habe. Jedenfalls hat mich der Berthold Veh, damals Redaktionsleiter der GZ, jetzt der Dillinger Donau-Zeitung und der Wertinger Zeitung, gefragt, ob ich denn nicht einmal etwas schreiben wolle. Und schon saß ich im Rettenbacher Gemeinderat, nachdem man mir noch das Kürzel „wpet“ verpasst hatte.

Wer ist denn der Peter Wieser eigentlich? Viel gibt’s da nicht zu erzählen. Der lebt seit einer geschätzten Ewigkeit in Burgau, ist recht glücklich verheiratet und zumeist im Doppelpack unterwegs, damit Gattin Petra nicht alleine zu Hause sitzt und sich langweilt. Gut, früher war das ein bisschen anders, aber da fange ich mal weiter vorne an: Also, Abitur am „Dossenberger“ in Günzburg und gleich kopfüber rein ins Berufsleben mit einer Ausbildung zum Speditionskaufmann bei einer Augsburger Spedition, die es heute nicht mehr gibt. Lag aber nicht an mir. Anschließend 25 Jahre lang im Bereich Transport und Logistik mitgemischt, dann aber den Beruf an den Nagel gehängt. Seit mehr als zehn Jahren bin ich selbstständig und tummle mich in der Welt der Bilder und Texte für verschiedene Redaktionen, für Kunden aus der Industrie, wie auch aus dem kommunalen und dem privaten Bereich. Dazusagen muss ich allerdings schon, dass die Redaktionen der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach einen sehr großen Anteil einnehmen.

Warum sich Peter Wieser gerne in Gemeinderatssitzungen setzt?

Warum aber hockt man sich in Stadtrats- und Gemeinderatssitzungen, warum rennt man bei 30 Grad durch das Günzburger Guntia-Fest oder durch das Historische Fest in Burgau, warum verbringt man Stunden bei Faschingsveranstaltungen, um über Hofbälle oder Prunksitzungen zu berichten? Ich muss dazu sagen: Der Grund sind die Menschen, zum einen die, die einem etwas erzählen, zum anderen die, denen man das weitergibt. Hinzu kommen natürlich die Kontakte, manchmal richtige Freundschaften, die dabei zustande kommen. Und ein bisschen neugierig bin ich zwischendurch schon auch. Ich denke da zum Beispiel an die Dorfserie vor ein paar Jahren, bei der die „ganz kleinen Dörfer“ in unserem Landkreis vorgestellt wurden und deren Bewohnerinnen und Bewohner zu Wort kamen. Ich habe damals um die 15 Orte besucht und mich mit den Menschen unterhalten, über Amüsantes, aber auch über Dinge, die sie bewegen.

Gut, manches kann mit Recherche oder der Begleitung eines größeren Events schon mal etwas zeitintensiver sein als Hochzeitsporträts oder die Begleitung eines Abiballs. Dafür ist man eben noch ein Stück näher am Menschen, wie beispielsweise bei der Reportage über die achtstündige Floßfahrt auf der Donau von Leipheim nach Offingen. Oder bei der Männerwallfahrt, damals am Gründonnerstag: mehr als fünf Stunden zu Fuß von der Haldenwanger Kirche nach Eichenhofen.

Peter Wieser: "Man muss eben flexibel sein"

Aber wo bewegt sich denn der Peter Wieser eigentlich am liebsten? Mal abgesehen vom Sport eigentlich überall. Wichtig ist mir eine objektive Berichterstattung, aber auch eine gewisse Fairness. Nun ja und noch mal zurück zu der Frage: Wir haben im Landkreis hervorragende Musikkapellen und -gruppen, die immer eine Geschichte wert sind. Und wenn ich an die beiden „Come ToGZer“-Festivals im Wettenhauser Klostergarten denke, dann waren das schon großartige Veranstaltungen. Ein bisschen anders war das, als die Redaktion ausgerechnet mich, den „Burgauer Rock-Grufti“, zum Amigos-Konzert ins Günzburger Forum geschickt hat. Man muss eben flexibel sein. So viel zu mir und man wird sich bestimmt einmal über den Weg laufen.

