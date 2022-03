Burgau

13:15 Uhr

In Burgau startet neuer Anlauf für grünere Stadt – zusammen mit Günzburg

Plus Erst kürzlich ist die Fraktion der Grünen in Burgau mit einem Antrag für eine Baumschutzsatzung gescheitert. Nun gibt es neue Ideen - die auch nicht allen gefallen.

Von Walter Kaiser

Wie noch mehr für Bäume, Sträucher, anderes Grün oder Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt in der Stadt und in privaten Gärten getan werden könnte, ist im Burgauer Hauptausschuss diskutiert worden. Zur Debatte standen zwei verschiedene Anträge – eine Entscheidung wurde letztlich vertagt. Beschlossen wurde stattdessen, dass Burgau mit der Stadt Günzburg in Kontakt tritt, um Möglichkeiten einer personellen und inhaltlichen Kooperation auszuloten. SPD, Grüne und Die Partei hatten beantragt, in Burgau einen "Baumschutz von der Wurzel bis zur Krone" zu verankern. Der Antrag war in drei Teile gegliedert: finanzielle Förderung der Bürger, wenn sie neue Bäume pflanzen; Zuschüsse für das Anbringen von Nistkästen und anderen Brutstätten für Vögel, Fledermäuse oder Insekten; Förderung von Baumschutzmaßnahmen durch eine fachliche Beratung seitens der Stadt.

