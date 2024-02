Ein Ölgemälde als Liebesbrief an das Haus in der Stadtstraße 14

Plus Das historische und denkmalgeschützte Gebäude in Burgau ist baufällig und soll abgerissen werden. Eine Künstlerin vom Ammersee hat das alte Zink-Haus jetzt verewigt.

Eigentlich war sie in Burgau, um ihre Freundin zu besuchen. Und eigentlich wollte sie am nächsten Tag wieder nach Hause, zurück nach Utting am Ammersee. Doch dann hat die Künstlerin Angelika Böhm-Silberhorn spontan ihren Aufenthalt in Burgau verlängert. Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt blieb sie vor dem alten Zink-Haus in der Stadtstraße 14 stehen und erfuhr davon, dass es bald abgerissen werden soll. Warum das Haus die Malerin nicht mehr losließ und welche Botschaft in ihrem Bild steckt.

"Ich war baff, als ich das Haus gesehen habe", erzählt Böhm-Silberhorn am Telefon im Gespräch mit unserer Redaktion. Bei einem Spaziergang entlang der Stadtstraße erzählte ihre Burgauer Freundin vom geplanten Abriss des alten Zink-Hauses. Der Spaziergang war unterbrochen." Die Themen in meiner Kunst sind Kraftorte, gute Orte, sei es ein Lebewesen, ein Bauwerk oder die Natur", erklärt die Malerin. Und genau dieses Gefühl überkam sie vor der Fassade dieses alten, leer stehenden Gebäudes. "Ich male das, wo ich diese Kraft spüre."