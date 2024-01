Burgau

Schauspieler und Musiker brillieren bei Premiere am Neuen Theater Burgau

Gastspiel des Augsburger Sensemble-Theaters in Burgau: Olaf Dröge (links) und Wolfgang Lackerschmid setzten „Die Legende vom Ozeanpianisten“ brillant in Szene und Musik um.

Plus "Novecento" wird erstmals auf der Bühne des Neuen Theater Burgau aufgeführt. Olaf Dröge und Wolfgang Lackerschmid demonstrieren die Kunst des "Ozeanpianisten".

Wer noch eine gute Geschichte zu erzählen habe, der sei längst nicht am Ende. Die Botschaft der zentralen Figur im Theaterstück „Novecento“, aufgeführt vom Sensemble-Theater Augsburg auf der Bühne des Neuen Theater Burgau, gilt auch für das Drama selbst. Es erzählt eine gute Geschichte: Vom Ozeanriesen „Virginian“, der Menschen über die Weltmeere trägt, mondäne Reiche wie arme Auswanderer. Von einem Findelkind, abgestellt in einer Tasche auf dem Konzertflügel im Ballsaal des Schiffes, Novecento genannt und liebevoll in die Obhut genommen von einem Maschinisten.

Das Stück erzählt von der phänomenalen musikalischen Begabung des Jungen, der sich das Klavierspiel selbst beibringt und zum „Ozeanpianisten“ avanciert. Von Novecentos Liebe zu „seinem“ Schiff, das er niemals verlässt, auch nicht, als es zur Verschrottung vorbereitet und mit Sprengstoff befüllt wird. Und in dieser Geschichte stecken viele kleine Geschichten, die beispielsweise erzählen, wie Novecento und sein Freund, der Trompeter Tim Tooney, bei einem Seesturm die Bremsen des Konzertflügels lösen und auf der Klavierbank sitzend eine Kreiselfahrt erleben. Eine andere Geschichte ist, wie ein berühmter Jazzpianist aufs Schiff kommt, um Novecento zu einem musikalischen Wettstreit herauszufordern. In diesen Geschichten stecken prächtige Bilder, dichte Szenen und fulminante Abläufe.

