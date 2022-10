Ein Verletzter und hoher Schaden bei Verkehrsunfall in Burgau

Leichte Verletzungen erlitt ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Burgau, weil ein Stoppschild übersehen wurde.

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich in Burgau am Freitagabend gegen 20 Uhr auf der Haldenwanger Straße, Kreuzung Bleichstraße. Ein 19-jähriger Mann war mit seinem Auto auf der Haldenwanger Straße in östlicher Richtung unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein gleichaltriger Mann mit seinem Wagen auf der Bleichstraße in nördliche Richtung. Der Letztgenannte hatte laut Polizei die Vorfahrt aufgrund eines Stoppschildes wohl übersehen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Einer der beiden Autofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. (AZ)