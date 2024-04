Burgau

vor 17 Min.

Einbruch in ein Einfamilienhaus am helllichten Tag

Unbekannte sind in ein Mehrfamilienhaus in Burgau eingebrochen, während die Bewohner nicht da waren.

Unbekannte sind in Abwesenheit der Bewohner in ein Haus in Burgau eingestiegen. Wertgegenstände und Bargeld wurden gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Burgau sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte Täter drangen laut Polizei am Montag zwischen 11 und 14.30 Uhr in ein Haus in der Wallensteinstraße ein, während die Bewohner abwesend waren. Der oder die Täter schlugen zuvor eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Hauses ein. Es wurden Wertgegenstände und Bargeld gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)

Themen folgen