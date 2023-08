Burgau

vor 48 Min.

Eine Friedensglocke macht Halt in Burgau

Plus Mehrere Pferdegespanne waren am Wochenende in Burgau zu sehen. Was es mit der Friedensglocke auf sich hat.

Von Claudia Jahn

"Der Friede sei mit Euch" – dieser uralte weltumspannende Friedensgruß steht für die Sehnsucht des Menschen nach einem möglichst konfliktfreien Leben ohne Belastungen durch Krieg und Streitfälle sowie die damit verbundenen Ängste. In den Kriegen der Vergangenheit wurden Kirchenglocken eingeschmolzen, um daraus Waffen und Munitionshülsen zu schmieden. Manch älterer Mitbürger kann sich noch an die traurig beeindruckenden Szenen erinnern, als die Glocken von den Kirchtürmen geholt und abtransportiert wurden.

Genau diese Szenen hatte der Brandenburger Pfarrer Helmut Kautz vor Augen, als er die Idee der Friedensglocke aufgriff, die eine ungeheuerliche Symbolkraft hat. Diese Symbolik sollte keiner lokalen Begrenzung unterliegen, sondern in die Welt hinausgetragen werden. So entstand der Plan, zum 80. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 2025 eine große Reise anzutreten und die Botschaft des Friedens durch ganz Europa zu tragen bis ins Heilige Land.

