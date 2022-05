Eine Isetta als "Schmankerl" bei Ausstellung im Stadtmuseum

Plus Die Ausstellung "Das war dann mal weg ..." zeigt in Burgau zur Eröffnung seltene Fahrzeuge. Es gab aber auch einen Gegenstand, über den man nur rätseln konnte.

Besser hätte das Ausflugswetter für Markus Hempe aus Günzburg nicht sein können, als er am Sonntagvormittag mit seiner Isetta durch das Burgauer Stadttor tuckerte, um sie vor dem Museum zur Eröffnung der Ausstellung "Das war dann mal weg ..." zu präsentieren. Mit Strohhut und sichtlich guter Laune polierte er die restlichen Mücken vom Lack seines Schmuckstücks, die nicht zuletzt ein Beleg dafür sind, dass sein Gefährt noch gut intakt ist.