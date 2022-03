Burgau

vor 2 Min.

Eine Legende am Schlagzeug überzeugt auch mit fast 80 Jahren in Burgau

Jazz up und Pete York in der Burgauer Kapuzinerhalle: Ein Abend, der mit einer Mischung aus Mainstream-Jazz und Songs der Spencer Davis Group das Publikum begeisterte.

Plus Die Band Jazz up und Pete York bereiten in der Burgauer Kapuzinerhalle einen höchst genussvollen Abend. Warum der Drummer amüsiert nach mehr Licht verlangt.

Von Peter Wieser

Nicht eines, sondern gleich zwei Schlagzeuge warten auf der Bühne, auf einem steht ganz vorne in großen Buchstaben „PETE“. Was kommt an dem Abend auf die Gäste in der Burgauer Kapuzinerhalle zu? Sicher ist: Die Band Jazz up ist ein Dauerbrenner und der aus dem englischen Birmingham stammende Pete York, Drummer und Mitgründer der Spencer Davis Group im Jahr 1963, ist eine Legende.

