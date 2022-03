Burgau

vor 19 Min.

Eine Schwäbin präsentiert in Burgau US-Südstaaten-Musik

Plus Zydeco Annie and the Swamp Cats begeistern das Publikum in der Burgauer Kapuziner-Halle. Was es mit der Südstaaten-Musik auf sich hat.

Von Martin Gah

„Ich stamme aus einer Familie von Akkordeonisten. Ich bin schon die siebte Generation.“ Das erzählt Anja Baldauf im Anschluss an ihr umjubeltes Konzert in der Burgauer Kapuziner-Halle. Während sie klassisches Akkordeon studierte, tourte sie mit einem Tango-Ensemble durch die Südstaaten der USA. In New Orleans hörte sie als Straßenmusik zum ersten Mal den Zydeco. „Das war Liebe auf den ersten Ton.“ Also gründete sie 2005 die Band Zydeco Annie and the Swamp Cats. Zydeco ist eine Weiterentwicklung der Musik der Cajun People, also französischer Siedler, die im 18. Jahrhundert aus Kanada nach Louisiana vertrieben wurden. In dieser Musik vermischten sich französische Klänge mit dem Country. Beim Zydeco kamen schließlich noch afroamerikanische Elemente dazu aus Swing, Blues und Rock 'n' Roll.

