Einheitliche Tempo-30-Regel rund um die Burgauer Realschule vorgesehen

Plus Eine Straße, drei unterschiedliche Verkehrsregeln: Der Bauausschuss in Burgau vereinheitlicht die Regelung der Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich der Realschule.

Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Burgau hat in seiner jüngsten Sitzung die Verkehrssituation in der Maria-Theresia-Straße beziehungsweise Spitzstraße auf der Tagesordnung gehabt. Dabei handelt es sich um eine Straße mit gleich drei unterschiedlichen Verkehrsregelungen von Geschwindigkeit und Vorfahrtsberechtigung, die bei Verkehrsteilnehmern zu Irritationen und Unsicherheit führen. Von Bürgerinnen und Bürgern und aus den Reihen des Stadtrates wurde daher die Umsetzung einer einheitlichen Regelung angeregt.