Burgau

vor 49 Min.

Eintritt frei für die nächste Freibadsaison in Burgau

Martina Wenni-Auinger (Zweite von rechts) überreicht den Gutschein an Caroline Ittner und deren Patenkinder Jolina (links daneben) und Angelina. Rechts Sebastian Wagner.

In Burgau wurde am Donnerstag der 100.000. Badegast des Jahres gezählt. Wer das Trio aus Scheppach ist und wie sich die Gästezahlen in Burgau entwickelt haben.

Von Peter Wieser