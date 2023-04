Burgau

06:45 Uhr

Entscheidung über Umbau an der Bushaltestelle der Mittelschule Burgau dauert an

Plus Eltern fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder. Busfahrer kommen an der Haltestelle der Mittelschule kaum durch. Es gibt Ideen zur Lösung, doch entschieden wird noch nicht.

Von Ralf Gengnagel

Bereits im Juli 2022 wurden an einem "Runden Tisch“ Umbau-Varianten für die Bushaltestelle am Kindergarten und der Mittelschule in Burgau vorgestellt. Die Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt des davon betroffenen Schulgartens einsetzt, nahm ebenfalls daran teil und brachte sogar eigene Vorschläge mit ein, um den Schulgarten durch den Umbau des Areals an der Bushaltestelle möglichst zu schonen. Viele Argumente sind in der Vergangenheit ausgetauscht worden, eine Entscheidung steht allerdings noch aus. Und es wird auch noch dauern, bis diese gefällt wird.

Wie die Stadt Burgau mitteilte, hat der Burgauer Stadtrat in einer seiner nichtöffentlichen Sitzungen das weitere Vorgehen für die Planungen zum Umbau der Bushaltestelle an der Mittelschule beschlossen. Vor der Durchführung weiterer Planungen sollten die Ergebnisse des – von der Stadt Burgau in Auftrag gegebenen– integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) abgewartet werden, das als Kompass für eine zukunftsgerichtete, strategische und nachhaltige Stadtentwicklung gilt. Die Stadt Burgau hat bereits im Dezember 2022 das Würzburger Planungsbüro Schirmer für die Erarbeitung eines Konzeptes zur Stadtentwicklung beauftragt.

