Erfolgreiche Absolventen der Markgrafen-Realschule in Burgau

54 Schülerinnen und Schüler feierten ihren Realschulabschluss. Es gibt einmal die Traumnote von 1,0.

Am Freitag wurde der erfolgreiche Realschulabschluss der 54 Absolventinnen und Absolventen der Burgauer Markgrafen-Realschule gefeiert. Schulleiter Michael Kühn durfte dieses Jahr zum 1. Mal bei einer Abschlussfeier alle Anwesenden mit einer bewegenden Rede, die dem Motto „What we left behind“ folgte, begrüßen. Ohne Absprache erwähnten auch alle anderen Redner und Rednerinnen wie die stellvertretende Landrätin Ruth Abmayr, der Bürgermeister der Stadt Burgau Martin Brenner und auch der Vorsitzende des Elternbeirats Reiner Zahler an diesem Tag entweder einen Film oder Schauspieler in ihrer Ansprache, was den Anwesenden das ein oder andere Schmunzeln entlockte. Nach der Zeugnisverleihung wurden die herausragenden Leistungen der Jahrgangsbesten gewürdigt: Nea Komso (1,0), Franziska Wiedemann (1,33) und Madlen Mühle (1,64). (AZ)