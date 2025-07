Erfolgreiche Sommerprüfung bei der SV-Ortsgruppe Burgau

Reges Treiben herrschte vor Kurzem auf dem Vereinsgelände der Ortsgruppe Burgau des Vereins für Deutsche Schäferhunde. Die ursprünglich eintägige Sommerprüfung wurde aufgrund der hohen Teilnehmerzahl auf zwei Tage erweitert. Insgesamt 24 engagierte Mensch-Hund-Teams stellten sich den Herausforderungen – darunter neun Teams aus der benachbarten Ortsgruppe Günzburg. Abgenommen wurden drei Sachkundeprüfungen, vier Begleithundprüfungen (BH) sowie 20 Fährtenprüfungen in den Stufen FPr1, FH1, FH2 und der besonders anspruchsvollen FH3. Die BH-Prüfung testet die Alltagstauglichkeit eines Hundes, inklusive Gehorsam und Verhalten im Straßenverkehr. Die Fährtenarbeit verlangt hingegen Konzentration und eine feine Nase. Je nach Prüfungsstufe müssen die Hunde unterschiedlich komplexe Fährten verfolgen und dabei kleine Gegenstände finden. Bis auf ein Team konnten alle Starter ihre angestrebte Prüfungsstufe bestehen. Besonders erfreulich war das Abschneiden der Teilnehmer aus der eigenen Ortsgruppe, die mit hervorragenden Leistungen überzeugten. Berthold Grehl erreichte in der höchsten Fährtenstufe FH3 starke 96 von 100 Punkten. In der FH2 erzielten Martina Leßmöllmann und Josef Zintl jeweils 96 Punkte und erhielten somit ebenso das begehrte Prädikat „Vorzüglich“. Diana Day und Anton Häusler schlossen mit jeweils 90 Punkten und der Note „Sehr gut“ ab. Auch Gäste aus anderen Ortsgruppen, wie Diane Westphal-Mayer (98 Punkte, FH2), Willi Müller (98 Punkte, FH2), Klaus Weixner (96 Punkte, FH2) und Johann Wittmann (95 Punkte, FH1), trugen zum hohen Niveau der Veranstaltung bei. Der Leistungsrichter konnte zudem mehrfach die Wertnote „Gut“ (80-89 Punkte) für die anderen Fährtenarbeiten vergeben. Die Ortsgruppe dankt allen ehrenamtlichen Helfern, den Fährtenlegern sowie dem Landwirt für die Bereitstellung des optimalen Geländes. Mit sportlichem Ehrgeiz, guter Organisation und viel Teamgeist blickt der Verein stolz auf zwei gelungene Prüfungstage zurück.

