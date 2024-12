Erfolgreiche Vernissage im Therapiezentrum Burgau

Die Burgauer Freundinnen und Malerinnen Heidi Schwerdtel und Sabine Jager stellen zum 4. Mal im Therapiezentrum Burgau (TZB) gemeinsam ihre Werke aus. Die Vernissage war sehr gut besucht. Die Vertretung der Klinik, Christiane Knorr, begrüßte die Gäste, während Nina Gütinger vom TZB die Vernissage in der Organisation begleitete. Heidi Schwerdtel zeigt in ihren stimmungsvollen, leuchtenden Aquarellen, unterschiedliche Motive. Zu sehen sind Tiere, Menschen, Blumen, Städte und Landschaften in verschiedenen Aquarelltechniken. Sabine Jager malt gerne mit verschiedensten Farben, Stiften, Materialien und Techniken, hauptsächlich in Acryl auf kleinen und großen Keilrahmen. Sie hat Freude und Lust am Experimentieren. Daher sind vielfältige, abstrakte und gegenständliche Werke präsentiert. Die ausgestellten Bilder sind daher sehr abwechslungsreich. Zu sehen ist die Ausstellung im Therapiezentrum Burgau, zu den regulären Besuchszeiten, noch bis Ende Februar 2025. Text: Sabine Jager/Foto: Lina Forstmeier

