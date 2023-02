Burgau

Erste medizinische "Koma-Leitlinie" trägt die Handschrift aus Burgau

Plus Für Menschen mit schwerer Hirnschädigung ist die neuropsychologische Frührehabilitation eine Chance. Erstmals gibt es dafür wissenschaftliche Leitlinien aus Burgau.

Von Ralf Gengnagel

Den 19. September 1987 wird der Augsburger Unternehmer Max Schuster niemals vergessen. An diesem Tag kam er an einer Unfallstelle vorbei, erkennt den Motorroller und findet daneben seine schwer verletzte Tochter. Sie wird reanimiert und intensivmedizinisch behandelt. Trotz schwerster Schädel-Hirn-Verletzungen überlebt sie, bleibt aber im Wachkoma. Von den Ärzten wird sie aufgegeben. Was in Deutschland Ende der Achtzigerjahre noch als unmöglich galt, fand Schuster in den USA und der Schweiz: Eine Rehabilitation für Menschen mit schwersten Hirnschäden, die seiner Tochter half. Vor diesem Hintergrund wurde Schuster zum Pionier und etablierte mit der Gründung des Therapiezentrums Burgau die Nachsorge für Menschen mit schwersten Hirnschädigungen in Deutschland. Auf diesem Fachgebiet gibt es jetzt einen weiteren Meilenstein, der ebenfalls die Handschrift aus Burgau trägt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

