Burgau

12:00 Uhr

Erwin Schieferle aus Burgau feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag

Erwin Schieferle hat früher viel Sport getrieben. Am Sonntag feiert der Burgauer seinen 90. Geburtstag.

Plus Turnen und Fußball haben Erwin Schieferle bis heute fit gehalten. Was er nach den Feierlichkeiten seines 90. Geburtstages geplant hat.

Von Peter Wieser

„Ich hab‘ von klein auf viel Sport gemacht“, erzählt Erwin Schieferle. Ob am Barren oder am Reck, überall habe er geturnt und das jede Woche. Bis vor einem halben Jahr, da habe er aufgehört. Am Sonntag feiert der Burgauer seinen 90. Geburtstag. Zunächst mit der Verwandtschaft – 40 bis 50 Personen werden zusammenkommen – und zu einem späteren Zeitpunkt ein weiteres Mal mit Freunden und Bekannten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

