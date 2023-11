Es gibt Kritik an Plänen für Wohnblocks in der Burgauer Goethestraße

Der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum ist auch in Burgau enorm groß. Vor dem Bau von großen Wohnprojekten gibt es aber auch immer reichlich Gegenwind.

Bahnt sich am Ende der Goethestraße in Burgau etwa ein städtebaulicher "Super-GAU" an, oder vielmehr eine "gute Lösung", mit der man den Wünschen nach mehr - und vor allem auch bezahlbarem - Wohnraum nachkommen könnte? Die Pläne für zwei Blocks einer Wohnanlage auf dem letzten noch frei gebliebenen Grundstück in der Goethestraße haben im Bauausschuss zu einer Debatte geführt. Am Ende einigte man sich mit nur einer Stimme Unterschied auf eine Empfehlung an den Stadtrat, der letztendlich entscheiden muss.

Wenn eine Bauausschusssitzung den Sitzungssaal fast bis auf den letzten Platz füllt, ist das meist ein Anzeichen dafür, dass ein bestimmter Tagesordnungspunkt den Zuhörerinnen und Zuhören auf den Nägeln brennt. Viele Anwohner aus der Goethestraße haben sich anstelle eines gemütlichen Abendprogramms für die Bauausschusssitzung im Rathaus entschieden. Schließlich markierte die Beratung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan den Beginn weitreichender Planungen, die die Anwohnerinnen und Anwohner nachhaltig betreffen.

Wohnanlage mit 24 Wohnungen soll in Burgau entstehen

Ein Investor hatte bereits im Vorfeld bei der Stadt Burgau für das besagte Grundstück eine Bauvoranfrage eingereicht. Das Konzept sieht zwei Wohnblocks mit Tiefgarage, Stellplätzen und einem Aufzugsturm vor, erläuterte Bürgermeister Brenner ( CSU). Etwa 24 Wohnungen in einer Größe von 60 bis 87 Quadratmeter sollen laut Planung so auf einen Schlag geschaffen werden. Damit das überhaupt möglich werden kann, muss der bestehende Bebauungsplan "Am Herrenweg" geändert werden. Brenner teilte mit, dass der Investor die Absicht habe, durch die gewählte Bauweise mit dem Wohnprojekt moderne und bezahlbare Wohneinheiten zu schaffen.

Frank Rupprecht (CWG) ergriff das Wort und überlagerte eine aufkommende Unruhe unter den Zuhörern. "Das Bauvorhaben an dieser Stelle ist viel zu massiv. Zur Nähe des 'Antonle' stellt die Bebauung ohnehin eine Fehlplanung dar." Rupprecht wies damit auf den angrenzenden Bildstock des Heiligen Antonius an der Sophienstraße hin, der aufwendig restauriert wurde. Der Stadtrat erinnerte zudem an die eigentliche Intention des gültigen Bebauungsplanes, die vorhandenen Strukturen zu bewahren. "Wir befinden uns am Rande des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes. Wir machen uns Gedanken, wie künftig die Stadt ausschauen soll, welchen Charme wir in die Stadt tragen." Das müsse vom Städteplaner, der für Burgau die Analyse durchführt, mit beurteilt werden, forderte Rupprecht und plädierte gegen das Vorhaben zu stimmen.

Bauprojekt soll sich in die Umgebung einfügen lassen

Derzeit werde wenig gebaut, weil die Bauwirtschaft unter den hohen Preisen und dem Arbeitermangel leidet, äußerte Eveline Kuhnert (Grüne). Da sei sie immer erstaunt, wenn es dann doch noch Investoren gibt, die so mutig sind und größere Projekte angehen. "Wir brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum, da stellt sich natürlich auch die Frage, wo der gebaut werden kann." Rupprecht hakte ein: "Wenn das Zauberwort bezahlbarer Wohnraum der Maßstab dafür ist, was wir städtebaulich wollen, dann ist damit jedem Bauwunsch Tor und Tür geöffnet." Die Frage müsse daher bleiben, ob sich das Gebäude in diese Lage einfügen lasse oder nicht. Zudem sei die Frage nach bezahlbarem Wohnraum laut Rupprecht ein dehnbarer Begriff und immer aus der Sicht des Betrachters zu sehen. "Der Multimillionär sieht das anders als die unteren Einkommensschichten." Bezahlbarer Wohnraum der Definition nach sei schwierig, pflichtete Brenner bei. Und doch bewege man sich dabei nicht im freien Raum. Ansatzpunkte wie der Mietspiegel und Instrumente wie etwa ein Durchführungsvertrag mit dem Investor seien denkbar, um zu verhindern, dass am Ende hochpreisige Wohnungen angeboten werden.

Ursprünglich seien auf dem Grundstück eigentlich drei Einfamilienhäuser vorgesehen gewesen, erinnerte Dritter Bürgermeister Herbert Blaschke (FDP). "Das ist für die heutige Zeit nicht mehr ganz passend. Das Bauvorhaben ist aber auch das extreme Gegenteil", befindet Blaschke. Er sprach sich daher für eine Kompromisslösung aus. "Nachverdichtung ja, aber nicht in diesem Ausmaß." Die Wohnanlage müsse man abspecken, so ließen sich nicht nur die Gebäude besser einfügen, auch durch den Verkehr wäre die Goethestraße weniger belastet.

Manfred Kramers (SPD) erster Eindruck sei damals bei der Bauvoranfrage eigentlich ganz gut gewesen, weil bezahlbarer Wohnraum wichtig ist. Inzwischen nehme aber auch er Abstand von dem Bauvorhaben. "Bezahlbaren Wohnraum mittels Verträge zu regeln, erachte ich als schwierig." Einzige Möglichkeit, um dies zu erreichen, sei seiner Ansicht nach der soziale Wohnungsbau, etwa durch die Wohnbaugenossenschaft. Da dies in der Goethestraße nicht der Fall sei, müsse man davon ausgehen, dass eher Wohnungen aus dem hochpreisigen Segment entstehen.

Vor der Abstimmung erläuterte Stadtbaumeister Werner Mihatsch, dass man noch ganz am Anfang der Planungen stehe. Mit der Empfehlung an den Stadtrat und dem Aufstellungsbeschluss habe man im Gegensatz zu einem Billigungsentschluss noch keinerlei Rechtswirkungen geschaffen, man ermögliche aber dem Antragsteller, seine Planungen weiterzuführen. Die Mitglieder des Bauausschusses sprachen sich knapp mit 5:4 Stimmen dafür aus, dem Stadtrat zu empfehlen, das Bauleitverfahren einzuleiten.