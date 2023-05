Es gibt Mozart, Rockmusik und Ballonkunst beim Burgauer Kultursommer

Der Burgauer Kultursommer beginnt am 17. Mai wieder im Schlosshof. Ein junges Talent wird beim finalen Rockigen Freitag auf der Bühne stehen.

Der Mai ist gekommen und mit ihm die Zeit der Open Airs. Viele Kulturfreunde freuen sich schon auf die zahlreichen Festivals, die nun kommen werden. Den Anfang macht ab dem 17. Mai der achte Kultursommer, der im Hof des um 1100 errichteten Schlosses in Burgau auf dem Programm steht.

Einige Jahrhunderte später, genauer gesagt im Jahre 1756, erblickte Wolfgang Amadeus Mozart das Licht der Welt und bei guter Sicht könnte es fast sein, dass man vom Schlosshof aus das nur 35 Kilometer entfernte Fischach sehen kann, wo das Stammhaus der Familie Mozart verortet wird. Was man am 17. Mai mit Sicherheit in Burgau hören kann, sind einige seiner schönsten Kompositionen, dargeboten von renommierten und hochdekorierten Künstlern aus der Klassikszene. Manfred Preis beispielsweise spielte als Solo-Bass-Klarinettist der Berliner Philharmoniker unter den größten Dirigenten unserer Zeit. Und er ist Wiederholungstäter: bei "Made in Burgau" war er mehrfach schon zu Gast, dieses Jahr freut er sich aber besonders, gilt es doch 25 Jahre ‚interclarinet‘ zu feiern.

Ein Ensemble bestehend aus hochklassigen Klassikern, darunter auch Matic Kuder, der aktuelle Solo Eb-Klarinettist der Berliner Philharmoniker, Stefan Neubauer von der Wiener Staatsoper und Prof. Harald Harrer vom Leopold Mozart Zentrum der Universität Augsburg werden einige der schönsten Mozart-Werke in den Arrangements von Prof. Jozsef Balogh zur Aufführung bringen. Ein Streichquartett, unter anderem mit Mitgliedern der Augsburger Philharmoniker wird im Vorfeld das Köchelverzeichnis bei Nummer 581 aufblättern. Eröffnet wird das Festival aber traditionell von einem jungen Talent, heuer wird das die Geigerin Stephanie Neubauer sein, mehrfache Preisträgerin bei "prima la musica".

Ballonkünstler Tobi van Deisner tritt am Vatertag mit einer Show auf

Ballonkünstler Tobi van Deisner wird am zweiten Festivaltag, dem Vatertag, dann um 15 Uhr seine halbstündige Show beginnen. Der mehrfach ausgezeichnete Entertainer freut sich schon riesig auf seinen Auftritt in heimischen Gefilden. Inspiriert vom Thema des Klassikabends brachte er zum Pressetermin, zur freudigen Überraschung aller, eine Version von Mozart mit, die man so weder in Salzburg noch in Fischach je gesehen haben dürfte. Ballonkunst vom Allerfeinsten, ob dies allerdings dann ein Teil seines Programmes sein wird, will der Ballonartist noch nicht preisgeben. Teil des Vatertagsprogramms im Schloss wird in jedem Falle aber Trachtentanz sein, auch zum Mitmachen im Übrigen, sowie die Jettinger Wirtshausmusikanten unter der Leitung von Christian Weng.

Ein weiteres junges Talent wird beim finalen Rockigen Freitag auf der Bühne stehen: die 14-jährige Günzburgerin Nina Cela, bekannt von der Fernsehsendung "Voice-Kids" aber auch von ihren Auftritten beim "Come ToGZer"- Landkreisfestival. Das juvenile Energiebündel wird mit Mixtape, einer Rockband der Extraklasse, für etwas sorgen, was viele in den letzten Jahren so schmerzlich vermisst haben: Partystimmung und Rock & Roll-Feeling.

Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte in der Kapuzinerhalle statt

Der Burgauer Bürgermeister Martin Brenner freut sich jedenfalls schon auf die drei Tage im Schloss: "Ein Riesendank an die Organisatoren, die uns auch in diesem Jahr ein wirklich außergewöhnliches Programm bieten." Auf eine weitere Besonderheit des Kultursommers "Made in Burgau" weist Kulturamtsleiter Stefan Siemons hin: "Sollte das Wetter nicht mitspielen, finden die Konzerte in unserer Kapuzinerhalle statt, die im Vorverkauf erworbenen Karten garantieren also in jedem Fall tolle Konzertabende." Frank Hammerschmidt und Hermann Skibbe freuen sich, bei welcher Witterung auch immer, Kultur in ihrer Heimatstadt zu moderaten Preisen verfügbar machen zu können. "Ein großes Dankeschön dafür an die Unterstützer aus unserer heimischen Wirtschaft, ohne die das in dieser Form nicht möglich wäre", ergänzen die beiden und freuen sich auf schöne Momente und Begegnungen.

Weitere Informationen, das Programmheft zum Downloaden sowie Links zum Vorverkauf finden sich auf www.made-in-burgau.de (AZ)