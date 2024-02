Eskalation auf Weihnachtsmarkt in Burgau: Zwei Männer landen vor Gericht

Plus Auf der Schlossweihnacht gehen zwei Männern auf das Sicherheitspersonal los. Nun müssen sie sich vor Gericht verantworten. Im Saal fließt plötzlich Bargeld.

Der Abend sei aus dem Ruder gelaufen. Diese Erklärung bringen die beiden Angeklagten aus dem nördlichen Landkreis vor dem Günzburger Amtsgericht hervor, denn auf der Burgauer Schlossweihnacht im Jahr 2022 haben sie das Sicherheitspersonal beleidigt, bedroht und geschlagen. Der 34-Jährige und jüngere der beiden beleidigte im Anschluss des Vorfalls Polizeibeamte mit Worten wie "ihr Bullen seid scheiße" und "kleiner Hurensohn". Laut der Anklageschrift, die die Staatsanwältin verliest, handelt es sich dabei um gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Doch wie konnte es zu einer solchen Eskalation zweier unbescholtener junger Familienväter kommen?

Kurz nach Beginn der Verhandlung zeichnet sich ab, es könnte glimpflich für die beiden Familienväter ausgehen. Doch vorher möchte die Richterin die Geschädigten hören, die als Zeugen aussagen. Zuerst wird der Security-Mitarbeiter angehört, der auch den Einsatz an diesem Abend auf der Schlossweihnacht geleitet hat. Der 34-Jährige erzählt, dass sie zunächst vom Veranstalter über einen stark alkoholisierten Mann informiert wurden. Nach einem kurzen Gespräch und der Bitte, besser aufzupassen, habe er sich wieder entfernt. Doch der Zustand des 34-jährigen Beschuldigten hätte eine Verbesserung der Situation nicht zugelassen.