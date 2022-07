Burgau

vor 17 Min.

Facettenreiche Ausstellung in der Burgauer Galerie Groß

Plus Die Künstlerin Malgorzata "Gosia" Metzeler stellt in Burgau Gemälde und Kohlezeichnungen aus. Welche Verbindung sie zum Allgäu hat.

Von Gertrud Adlassnig

„Facettenreich“ präsentiert sich die neue Ausstellung in der Burgauer Galerie. Die Memmingerin Malgorzata genannt „Gosia“ Metzeler zeigt dort in ihren Gemälden und Kohlezeichnungen, wie vielfältig und facettenreich menschliche Gemütsverfassungen sind. In den von ihr ausgewählten Werken hat sich die autodidaktische Künstlerin überwiegend auf Frauenbildnisse konzentriert, die meist in frontaler Abbildung, mit geschlossenem Mund, zu sehen sind. Monoton ist die Ausstellung dennoch nicht.

