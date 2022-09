Fahrer wechselt Spur auf A8, stößt mit BMW zusammen und flieht

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstagmorgen auf der A8 bei Unterknöringen gekommen. Die Autobahnpolizei Günzburg ermittelt.

Nach einem Fahrstreifenwechsel auf der A8 auf Höhe Unterknöringen hat ein Verursacher das Weite gesucht. Zu dem Unfall am Dienstagmorgen, kurz vor sechs Uhr, war es gekommen, als ein noch unbekannter Lastwagen in Richtung Stuttgart fuhr und unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. So berichtet es die Autobahnpolizei. Doch auf der mittleren Spur fuhr ein Kleintransporter. Dessen Fahrer musste nach links ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden.

Auf der linken Spur kam es zum Unfall mit einem BMW

Er kam dadurch auf den linken Fahrstreifen, wo es zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden BMW kam. Die Insassen blieben unverletzt. Die Autobahnpolizei Günzburg ermittelt wegen Unfallflucht, gibt den Sachschaden mit rund 7000 Euro an und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08221 / 919311. (AZ)