Burgau: Fahrradfahrerin muss schwingender Autotür ausweichen und stürzt

Burgau

Fahrradfahrerin muss schwingender Autotür ausweichen und stürzt

Eine 63-jährige Radlerin stürzt in der Mindelstraße in Burgau. Sie kommt mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus.
    Die Betroffene kam mit Verletzungen in die Klinik.
    Die Betroffene kam mit Verletzungen in die Klinik. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Bereits am Montagmorgen hat sich in Burgau ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin ereignet. Gegen 7.30 Uhr soll ein 51-jähriger Insasse eines Lkw die Türe seines Fahrzeugs geöffnet haben, das in der Mindelstraße in Burgau geparkt war. Eine in diesem Moment vorbeifahrende 63-jährige Fahrradfahrerin musste laut Polizeibericht ausweichen und stürzte. Sie musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. (AZ)

