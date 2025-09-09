Fahrradfahrerin muss schwingender Autotür ausweichen und stürzt

Bereits am Montagmorgen hat sich in Burgau ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin ereignet. Gegen 7.30 Uhr soll ein 51-jähriger Insasse eines Lkw die Türe seines Fahrzeugs geöffnet haben, das in der Mindelstraße in Burgau geparkt war. Eine in diesem Moment vorbeifahrende 63-jährige Fahrradfahrerin musste laut Polizeibericht ausweichen und stürzte. Sie musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. (AZ)

