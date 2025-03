Falscher Polizeibeamter probiert zwei Betrugsmaschen bei Burgauerin

Eine 84-Jährige aus Burgau hat am Freitag einen Telefonanruf eines sogenannten „falschen Polizeibeamten“ erhalten. Der Anrufer gab an, dass er von der Kriminalpolizei sei und dass die Tochter der Frau einen Verkehrsunfall verursacht habe. Diese benötige nun Geld. Die 84-Jährige erkannte jedoch den Betrugsversuch und legte auf. Im Anschluss erhielt sie nochmals einen Telefonanruf, wobei ihr nun suggeriert wurde, dass in der Nachbarschaft eine Einbrecherbande festgenommen worden sei. Der falsche Polizeibeamte fragte in diesem Zusammenhang die 84-Jährige, ob sie Geld zu Hause hätte. Im Anschluss wurde das Telefongespräch jedoch beendet. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht. (AZ)

