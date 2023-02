Falscher Polizist aus Burgau: Betrugsversuche scheitern

Was ein angeblicher Polizist aus Burgau am Telefon wollte, bleibt schleierhaft. Denn die Angerufenen beenden ihre Gespräche schnell – und reagieren damit richtig.

Mehrere Bürger in Burgau sind am vergangenen Donnerstagvormittag von einem angeblichen Polizeibeamten der Burgauer Inspektion angerufen worden. Dieser meldete sich als Stefan Wagner und gab an, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft ein potenzieller Einbrecher festgenommen wurde. In dessen Notizblock stand angeblich der Name des angerufenen Bürgers. Es wurde in allen Fällen sofort erkannt, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt. Die Gespräche wurden beendet und der Sachverhalt der Polizeiinspektion Burgau mitgeteilt. (AZ)