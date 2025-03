Familienstützpunkt Burgau ist umgezogen

Seit Anfang März ist der Familienstützpunkt Burgau an neuer Adresse zu finden. Nachdem der alte Standort in den Räumlichkeiten der evangelischen Gemeinde in der Landrichter-von-Brück-Straße aufgegeben werden musste, fand die Beratungsstelle in Zusammenarbeit mit der Stadt Burgau und dem Krankenpflegeverein Burgau eine neue Heimat: In der Seniorenwohnanlage in der Bleichstraße 18 werden die Möglichkeiten für Beratung, Austausch und Veranstaltungen zukünftig weiter verbessert werden.

„Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich der Krankenpflegeverein Burgau bereiterklärt hat, den Familienstützpunkt in seine Räumlichkeiten aufzunehmen“, sagt Diplom-Sozialpädagoge Mathias Stegmiller. Der persönliche Ansprechpartner im Familienstützpunkt Burgau freut sich darauf, Besucherinnen und Besucher im Büro und bei Bedarf auch im Begegnungsraum begrüßen zu dürfen. Für Josef Knöpfle, Vereinsvorsitzender des Krankenpflegevereins, und Helga Bolg, Zweite Vorsitzende des Krankenpflegevereins, war diese Lösung selbstverständlich: „Als Verein, der sich selbst dem Wohl anderer verschrieben hat, ist es uns natürlich ein Bedürfnis, den Familienstützpunkt als Ort des Austauschs und der Hilfe in Burgau zu erhalten und nach Kräften zu unterstützen“, so der Vereinsvorsitzende.

Das bietet der Familienstützpunkt Burgau an seinem neuen Standort an

Auch Manfred Kramer, Seniorenreferent der Stadt Burgau, befürwortet den neuen Standort: „Mathias Stegmiller und ich sind schon in Absprache, inwieweit generationenübergreifende Formate mit Familien und Senioren möglich wären. Ein solches Angebot würde das Miteinander und den Austausch von Jung und Alt fördern“, erklärt er.

Der Familienstützpunkt Burgau ist eine Anlaufstelle bei Problemen und Anliegen, die das Zusammenleben als Familie und die Entwicklung von Kindern betreffen. Ziel ist es, Familien in den unterschiedlichsten Lebenslagen zu begleiten, zu beraten und zu unterstützen – unabhängig von Familienform, Herkunft, Bildung oder Einkommen. Dazu gehören unter anderem die Beratung bei Erziehungsfragen, Alltagsproblemen, aber auch finanziellen Angelegenheiten. Außerdem ermöglicht er Eltern und Kindern, neue Kontakte zu knüpfen. Die Teilnahme an Kursen und Workshops zu den Themen Erziehung, Bildung, Gesundheit und Freizeitgestaltung sowie diversen Freizeitaktivitäten steht allen Interessierten offen.

Wer sich über die aktuellen Angebote und Veranstaltungen des Familienstützpunktes informieren möchte, kann dies auf der Homepage der Stadt Burgau unter https://www.burgau.de/Leben-Arbeiten/Familienstuetzpunkt. Aktuell ist der Familienstützpunkt Montag von 14 bis 17.30 Uhr sowie Mittwoch von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang der Seniorenwohnanlage, zur Anmeldung sollen Besucherinnen und Besucher die eigene Klingel des Familienstützpunktes nutzen. (AZ)