Diesen Fasching herrschen Kerstin und Tom über Burgau

Plus Kerstin Mayr und Thomas Niesner ist das Markgrafenpaar dieser Saison. Warum die jetzige für das Paar der Burgavia eine besondere ist und wohin die beiden gerne reisen.

„Wir beide lieben den Fasching, am liebsten hätten wir das ganze Jahr über Fasching“, betonen Kerstin Mayr und Thomas „Tom“ Niesner. Sie sind das Markgrafenpaar der Burgavia, kommen zudem aus den eigenen Reihen der Faschingsgesellschaft, ein Paar sind sie auch privat und Burgauer sind sie ebenfalls. Kerstin Mayr ist sogar noch im damaligen Burgauer Krankenhaus geboren.