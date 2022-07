Burgau

vor 33 Min.

Fragen zum Schulgarten Burgau am runden Tisch beantwortet

Plus Viele Fragen um Natur und Verkehr stehen mit dem Umbau einer Bushaltestelle an der Mittelschule Burgau im Raum. Warum erst jetzt vieles beantwortet wurde.

Von Ralf Gengnagel

Während die Mehrheit des Burgauer Stadtrates an Planungen für einen neuen Bushalt samt Parkplatz festhält, wollen viele Bürgerinnen und Bürger den Schulwald dort retten. Am Montag trafen sich alle Beteiligten erstmals an einem runden Tisch, um über die Entwürfe des Planungsbüros zu beraten. Regen Austausch gab es auch zu einem Fragenkatalog, den die Bürgerinitiative samt Unterschriftenliste im Februar an Bürgermeister Martin Brenner (CSU) überreicht hatte. Die Fragen wurden am runden Tisch beantwortet. Erklärt wurde auch, warum das erst jetzt geschah.

