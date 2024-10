Frau wird in Burgau von Müllfahrzeug überrollt und schwer verletzt

Am Dienstagmittag ist es in Burgau zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Die Polizei berichtet am Mittwoch davon. Eine 50-Jährige verließ gegen 12 Uhr ein Anwesen im Unteren Brühl und wollte die Straße zum gegenüberliegenden Gehweg überqueren. Hierbei musste sie vor einem Müllfahrzeug, von dem aus an der gegenüberliegenden Straßenseite Tonnen geleert wurden, vorbeilaufen. Als sich die 50-Jährige vor dem Müllfahrzeug befand, fuhr der 29-jährige Fahrer des Fahrzeuges an und erfasste die Geschädigte, so die Beamten. Die 50-Jährige geriet unter das Müllfahrzeug und wurde von diesem überrollt. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme war ein Gutachter vor Ort. Die Feuerwehr Burgau war mit ein Dutzend Kräften im Einsatz. (AZ)

-