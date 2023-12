Burgau

06:30 Uhr

Friedrich Steinles Bilder machen den sozialen Wandel Burgaus deutlich

Plus Der Fotograf und ehemalige Stadtkämmerer Friedrich Steinle hat für den Jahreskalender 2024 ein neues Thema aufgegriffen. Gezeigt werden Motive, die Burgau verändert haben.

Von Ralf Gengnagel

Friedrich Steinle kennt Burgau wie seine eigene Westentasche. Das Rathaus war für den gebürtigen Burgauer der Türöffner zur Fotografie. Fast 30 Jahre lang war Steinle Kämmerer der Markgrafenstadt und kennt deren Entwicklung. Seine Fotokalender sind beliebt und schnell vergriffen. Sie zeigen Burgauer Motive, jedes Jahr aus einer anderen Perspektive. Im Jahreskalender, der inzwischen zum 16. Mal in Folge erscheint, macht Steinle den sozialen Wandel in der Marktgrafenstadt sichtbar. Bereits das Titelblatt zeigt das.

Städte sind soziale Organismen, die sich laufend anpassen. Viele Veränderungen bleiben sichtbar, ältere Bauten stehen neben neueren, höhere neben niedrigeren, Wohngebiete entstehen und Industrie siedelt sich an. Burgau wächst. Ganz bewusst hat der Fotograf Friedrich Steinle das Titelblatt für seinen Kalender gewählt. Es weist auf die Veränderungen hin. Wo noch vor Jahren die Stadel mit Heu, Stroh und Maschinen gefüllt waren, stehen sie heute wegen Betriebsaufgabe leer. Wo einst in der Kapuzinerstraße die Firma Zimmermann Heizung und Sanitär ihren Betrieb hatte (Fotomotiv des Monats März), stehen heute ein Hotel und Verbrauchermärkte. Und im Industriegebiet gibt es die Firmen Schwabentüren und Betonwerk Gärtner nicht mehr. Hier dominiert die Firma Roma vor den Toren Burgaus (Fotomotiv April). Und was die Zukunft angehe, "zeigt uns der Blick vom Schlosshof ins Mindeltal bei Sonnenaufgang und 7 Grad Celsius: die Windräder, Energie der Zukunft", so Steinle (Fotomotiv Februar). Jede Veränderung bringe ihre eigene Schönheit mit, die Steinle im richtigen Moment mit seiner Spiegelreflexkamera einfängt.

