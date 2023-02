Burgau

Fröhlichkeit ist Trumpf auf besonderem Faschingsball in Burgau

Der Behindertenball in Burgau ist die einzige externe Faschingsveranstaltung in der Stadt für Menschen mit Einschränkungen und bietet jede Menge Spaß.

Plus Seit 1982 gibt es in Burgau einen Faschingsball, der Menschen mit und ohne Handicap zusagt. Heuer wurde ein Mann der ersten Stunde geehrt.

Seit über 40 Jahren haben Menschen mit Einschränkungen in Burgau einen festen Termin im Fasching. Es ist der erste Samstag im Februar, an dem seit 1982 der beliebte Faschingsball speziell für sie stattfindet. Es ist ein Ball mit allem, was dazugehört: leckeres Essen, Drinks, Musik, Tanz und jede Menge Einlagen von bekannten Faschingsgesellschaften.

