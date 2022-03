Burgau

17:30 Uhr

Früherer Burgauer Bauernhof wird zur Unterkunft für Kriegsflüchtlinge

Plus In kürzester Zeit hat Familie Miehle mit Helfern ein Anwesen in Burgau für ukrainische Flüchtlinge umfunktioniert. Warum Kinder dort besonders willkommen wären.

Von Peter Wieser

Nicht nur der Hof ist an diesem Tag zugeparkt, fast die ganze Nelkenstraße ist es. Rund um den ehemaligen Bauernhof herrscht reges Treiben – oder nennen wir es einfach ein „kontrolliertes Gewusel“. Das seit einiger Zeit leer stehende Anwesen gehört der Burgauer Familie Miehle, die ein Erdbauunternehmen betreibt. Die „wuselnden“ Personen sind Mitglieder der Gruppe Offenwanger & Co. und von der Freiwilligen Feuerwehr. Bis zum Abend soll alles so weit hergerichtet sein, um Menschen, die vom Krieg in der Ukraine geflohen sind, eine Unterkunft zu bieten.

