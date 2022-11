Für E-Autos des Krankenpflegevereins Burgau gibt es kein Geld

Plus Warum die Stadt Burgau nach kontroverser Debatte beim Zuschuss für Elektroautos und E-Ladesäulen für den Krankenpflegeverein zweigleisig fährt.

Es geht um eine Menge Geld, die der Krankenpflegeverein der Stadt Burgau investiert: für neue Elektroautos und Ladesäulen zusammen fast 211.000 Euro. Dafür sollte es zunächst einen kommunalen Zuschuss geben. Jetzt folgte der Rückzieher. Nur für die Infrastrukturmaßnahme wird eine Finanzhilfe gezahlt, bei der höheren Ausgabe für die Autos geht der Verein leer aus.