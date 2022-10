Für eine "Pumptrack"-Anlage ist in Burgau zurzeit kein Platz

Was in Burgau vielleicht einmal kommen wird, jetzt aber abgelehnt worden ist, hat man andernorts bereits verwirklicht: Ein Pumptrack. Das ist eine Szene aus dem Engelhaldepark in Kempten. Entsprechende Rundkurse gibt es aber auch in mehreren kleinen Gemeinden in der Region.

Foto: Felix Ebert (Archivbild)