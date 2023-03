Burgau

12:00 Uhr

Für Mitarbeiter des Therapiezentrums Burgau entsteht eine Wohnanlage

In Burgau soll eine Wohnanlage für Mitarbeiter des Therapiezentrums entstehen.

Plus Kritische Nachfrage in Burgau wegen der Anzahl der Parkplätze. Auch über die Offene Ganztagsschule wurde im Stadtrat gesprochen.

In der Dr.-Friedl-Straße in Burgau soll eine Wohnanlage für Mitarbeiter des Therapiezentrums entstehen. In drei identischen Hausreihen sollen insgesamt 72 Wohneinheiten entstehen, ausschließliche für Mitarbeitende des Bauherrn.

Bürgermeister Martin Brenner sagte in der jüngsten Stadtratssitzung dazu: "Das Therapiezentrum ist eine wichtige Einrichtung für Burgau und die Region. Wohnraum für Pflegekräfte zu schaffen ist damit auch zu befürworten." Harald Stöckle (FWV) hatte sich nach Parkplätzen erkundigt und infrage gestellt, dass die bestehenden 36 Parkplätze ausreichen.

