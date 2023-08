Gaspedal angeblich verklemmt: Unfall mit hohem Sachschaden

Auf dem Parkplatz des Discounters Aldi hat ein 75-Jähriger einen folgenschweren Unfall gebaut. Sein Wagen schleudert gegen mehrere parkende Autos.

Am Samstag gegen 10.30 Uhr ist auf dem Parkplatz des Aldi in der Robert-Bosch-Straße in Burgau ein Verkehrsunfall passiert. Ein 75-jähriger Mann war laut Polizei mit seinem Mercedes rückwärts aus einer Parklücke gefahren. Dabei verklemmte sich, seinen Angaben zufolge, das Gaspedal.

Aufgrund der eingeschlagenen Vorderräder und der Beschleunigung des Fahrzeugs drehte sich der Wagen um 180 Grad und schleuderte über den Parkplatz gegen einen geparkten Audi und gegen einen geparkten Seat, teilt die Polizei mit. Anschließend kam der Mercedes in einer Böschung zwischen dem Discounter und einem weiteren Einkaufsmarkt zum Stehen.

Abschleppunternehmen muss Mercedes bergen

Der Mercedes musste durch ein Abschleppunternehmen aus der Böschung geborgen und abgeschleppt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 40.000 Euro. (AZ)