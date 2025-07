Gebirgsjäger veranstalten im Urlaub eine Gedenkfeier

In jedem Südtirol-Urlaub der Gebirgsjägervereinigung Burgau und Umgebung ist es Ehrensache, eine Gedenkfeier oder eine Feier mit Schützenvereinen im jeweiligen Ort zu veranstalten. So wurde diesmal mit einer Schützenabordnung von Natz/Ras ein Wortgottesdienst in der Kirche in und anschließend am Kriegerehrenmal in Ras, der Gefallenen beider Weltkriege sowie der Deutschen und der Südtiroler Soldaten gedacht. Den Wortgottesdienst führte Sonja Oberhofer, begleitet von Pfarrer Michael Bachmann, durch. Die Führbitten wurden von Maria Wagner und Erna Hanger vorgetragen. Emil Vietz trug mit seinem Liedervortrag in der Kirche und am Ehrenmahl die richtige Feierlichkeit zum Gedenken bei.

