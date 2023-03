Burgau

06:30 Uhr

Gegen das Vergessen: Burgau gedenkt der Insassen des KZ-Außenlagers

Am Sonntag fand am KZ-Mahnmal in Burgau eine Gedenkstunde für die Insassen des damaligen KZ-Außenlagers statt.

Plus In Burgau wurde am Sonntag an die Opfer des KZ-Außenlagers erinnert. Die Veranstaltung sollte zugleich eine Mahnung sein.

„Ihr Leiden und Sterben sei uns Mahnung zu Toleranz und Menschlichkeit“, steht auf der Tafel an dem Gedenkstein nahe der Mindelbrücke in der Augsburger Straße. Er erinnert an die Verfolgten der NS-Herrschaft und an all diejenigen, die 1945 im KZ-Außenlager Burgau gelitten haben. Zu deren Gedenken, vor allem aber auch als Mahnung, dass sich die damaligen Geschehnisse niemals wiederholen dürfen, hatte der SPD-Ortsverein Burgau eingeladen.

