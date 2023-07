Geländewagen schleudert bei Burgau auf der A8 nach Aquaplaning

Großes Glück hatten die Insassen eines Autos, das auf der A8 bei Burgau nach starkem Regen ins Schleudern geraten war. Der Sachschaden ist groß.

Ein Unfall auf regennasser Fahrbahn ging am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr bei Burgau auf der A8 glimpflich aus. Wie die Polizei mitteilt, war ein stark motorisierter Geländewagen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als das Fahrzeug nach kräftigem Regen ins Schleudern geriet. Der Pkw drehte sich mehrfach um die eigene Achse, prallte gegen die Außenschutzleitplanke und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Insassen des Pkw blieben glücklicherweise unverletzt. Zur Absicherung der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen durch die Feuerwehr aus Burgau gesperrt. Der entstandene Sachschaden an der Leitplanke sowie am Auto wird auf insgesamt 31.000 Euro geschätzt. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, wurde es durch einen Pannendienst abgeschleppt. Den Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren aufgrund der nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit. (AZ)