Geldspielautomaten in einer Gaststätte in Burgau aufgebrochen

Ein Unbekannter dringt in Burgau in ein Lokal ein und knackt anschließend zwei Geldspielautomaten. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in eine Gaststätte in der Käppelestraße in Burgau eingedrungen und hat dort zwei Geldspielautomaten aufgebrochen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen Donnerstag Mitternacht und Freitagabend. Wie der Täter in das Lokal gelangte, ist nicht bekannt. Im Gastraum brach er anschließend zwei Geldspielautomaten auf und entwendete das Bargeld. Zudem nahm er aus einer nicht versperrten Schublade einen Wechselgeldbeutel mit.

Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro

Der Schaden an den Automaten beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Bislang steht noch nicht fest, wieviel Bargeld sich in den Automaten und dem Wechselgeldbeutel befunden hat. Die Polizeiinspektion Burgau hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch übernommen und bittet Zeugen, die an oder im Umfeld der Gaststätte Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. (AZ)