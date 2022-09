Geplatzter Reifen beschädigt auf der A8 bei Burgau vier Autos

Nicht mehr ausweichen konnten Autofahrer auf der A8 bei Burgau, als ein Lkw-Reifen platzte und die Teile auf etwa 100 Metern Fahrbahn verstreut waren.

Auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit etwa 9000 Euro Sachschaden gekommen. Nach einem Reifenplatzer fuhren laut Autobahnpolizei Günzburg vier Autos über Reifenteile, die auf der Fahrbahn lagen. Zuvor war ein Sattelzug in Richtung Stuttgart unterwegs, als der linke Reifen an der Sattelzugmaschine platzte und sich die Teile auf etwa 100 Metern Länge auf der Fahrbahn verteilten. Den Autofahrern war es nicht mehr gelungen, mit ihren Fahrzeugen auszuweichen oder abzubremsen. Zur Verkehrssicherung war der Betriebsdienst der Pansuevia im Einsatz. Die beschädigte Sattelzugmaschine konnte auf dem Seitenstreifen repariert werden. (AZ)