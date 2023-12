Gespann mit Überlast auf der A8 gestoppt

Die Polizei bat den Fahrer zur Waage – 560 Kilogramm zu schwer war das Gespann aus Pkw und Anhänger. Den Fahrer erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren.

Die Polizei hat am Donnerstag ein überladenes Pkw-Gespann gestoppt. Die Ladung eines 26-Jährigen, den die Verkehrspolizei Günzburg am Donnerstag auf der A8 bei Burgau kontrollierte, war zu schwer. Der Fahrer führte laut Polizeibericht ein Gespann aus Pkw und Anhänger, wobei auf dem gezogenen Anhänger ein weiterer Pkw geladen war. Anhand der mitgeführten Zulassungsbescheinigung des Zugfahrzeuges war erkennbar, dass der Pkw eine Anhängelast von 2,5 Tonnen aufwies. Die Leermasse des transportierten Fahrzeuges samt Anhänger betrug nach Angaben der Polizei rechnerisch jedoch bereits über 3 Tonnen. Zu Klärung der genauen Anhängelast wogen die Beamten die Fahrzeugkombination in ihren Einzelteilen auf einer Waage. Hierbei ergab sich, dass die Anhängelast um 560 Kilogramm überschritten war. Gegen den 26-jährigen Fahrer leiteten die Beamten ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. (AZ)