Gespann verliert Reifen, dieser bricht Motorradfahrer den Unterschenkel

Im Bereich der ehemaligen Pyrolyse ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Die Ursache ist kurios.

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Straße zwischen Unterknöringen und Remshart unterwegs gewesen. Kurz vor dem Kreisverkehr an der ehemaligen Pyrolyse kam ihm ein Pkw mit Anhänger entgegen. Von der Ladung des Anhängers fiel ein Reifen auf die Fahrbahn, rollte auf den Kradfahrer zu und traf ihn am linken Unterschenkel. So berichtet es die Polizei Burgau. Er kam allerdings nicht zu Fall. Allerdings hat ihm der Reifen laut Polizeibericht den Unterschenkel gebrochen. Deshalb wurde der Mann mit dem verständigten Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Motoradfahrer erlitt beim Unfall Nähe Remshart schwere Verletzungen

Der Fahrer des Pkw-Gespannes hatte bemerkt, dass er den Reifen verloren hatte. Er hielt nämlich an und lud den Reifen wieder auf. Allerdings habe er vermutlich nicht bemerkt, dass der Reifen den Motorradfahrer getroffen hatte, da dieser nach dem Aufprall noch ein Stück weiterfuhr, um gefahrlos anhalten zu können. Neben der schweren Verletzung, die der Motorradfahrer erlitt, wurde auch der Schalthebel seines Gefährts verbogen, sodass er nicht mehr funktionsfähig war. Der Fahrer des Hängergespanns, der den Reifen verloren hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden. (AZ)