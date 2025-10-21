Gewinner des Malwettbewerbs stehen fest

Der Familienstützpunkt Burgau hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Burgau unter dem Motto „Dein schönstes Sommererlebnis in Burgau“ einen Sommerferien-Malwettbewerb für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren ausgerichtet. Zahlreiche kreative Einsendungen zeigten, wie viel Fantasie und Heimatverbundenheit in den kleinen Künstlern steckt. Ob Störche, das Gsundbrunnenbad oder die Stadtpfarrkirche – Burgau wurde in vielen kreativen Motiven zu Papier gebracht. Aus den vielen eingereichten Kunstwerken wählte eine Jury schließlich zehn Gewinner aus, die kürzlich bei einer Preisverleihung vor dem Rathaus der Stadt Burgau ihre Preise in Empfang nehmen durften. Mathias Stegmiller vom Familienstützpunkt Burgau bedankte sich bei allen teilnehmenden Kindern für die Beiträge. Alle eingereichten Bilder können noch bis zum 6. November in den Fenstern des Kulturamts der Stadt Burgau bewundert werden. (AZ)

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Malwettbewerb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Familienstützpunkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis