Glücksspirale unterstützt Tagespflege Burgau bei der Schaffung angenehmer Temperaturen

Die Deutsche Glücksspirale fördert die Schaffung eines angenehmen Raumklimas für unsere Tagespflegegäste bei hohen Außentemperaturen mit einem Betrag von 11.180,29 Euro. Die Bewohner sind wegen ihres meist fortgeschrittenen Alters, wegen krankheits- und therapiebedingter Einflussfaktoren oder aufgrund von Einschränkungen in ihrer Selbständigkeit in einem besonderen Maße von hitzebedingten Gesundheitsrisiken betroffen, sagt Josef Knöpfle, Geschäftsführer des Krankenpflegevereins Burgau. Die geförderte Klimaanlage spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Hitzeschutzmaßnahmen. Auch der Qualitätsausschuss Pflege hat die bundeseinheitliche Empfehlungen zum Einsatz von Hitzeschutzplänen beschlossen – die Investition schützt Bewohner und unser Personal vor Hitzeereignissen. Somit ist es möglich, ein angenehmes Aufenthalts- und Arbeitsumfeld zu schaffen, da die Raumtemperatur trotz großer „Außenhitze“ temperiert werden kann. Außerdem wird die Luftqualität verbessert, die Luftfeuchtigkeit reduziert und auch in den Ruheräumen herrscht eine gute Schlafqualität. Die drei Kühlgeräte (zwei Außengeräte) der Klimaanlage wurden bereits an optimalen Stellen in unserer Tagespflege verbaut, damit die ganzen Aufenthaltsbereiche auf angenehmen Temperaturen gehalten werden können.