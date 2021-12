Burgau

Goldene Hochzeit in Burgau: Die Zerrs feiern ihr Jubiläum mit Verspätung

Plus Rosa und Martin Zerr aus Burgau sind seit 50 Jahren verheiratet. Die eigentliche Hochzeit fand aber schon Wochen vor dem eingetragenen Termin statt.

Von Peter Wieser

Genau genommen war die goldene Hochzeit schon vor fünf Wochen. Rosa und Martin Zerr aus Burgau haben am 9. November 1971 geheiratet. Weil aber zu dem damaligen Zeitpunkt nicht alle Papiere vorgelegen hätten und erst später eingetroffen seien, sei mit dem 13. Dezember ein späteres Datum angegeben worden, erklärt Rosa Zerr. Die Wege in Kasachstan seien nun mal sehr lang gewesen. Die Hochzeit mit etwa 30 Gästen fand zu Hause mit ihren Eltern, Verwandten und Nachbarn statt. Das sei damals so üblich gewesen, fährt Martin Zerr fort.

